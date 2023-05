Torino omaggia il genio creativo di Sergio Perrero

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Torino dedica la prima antologica a Sergio Perrero, un creativo a tutto tondo, eclettico e poliedrico, che ha spaziato dall'arte alla moda, dall'arredamento alla progettazione di allestimenti, utilizzando l'abilità tecnica nella creazione di manufatti tessili per ottenere prodotti difficilmente catalogabili in un solo genere.

Si tratta della mostra 'Sergio Perrero - Elogio dell'imperfezione', che sarà allestita allo Spazio Musa, dal 16 maggio al 25 giugno, inserita nel progetto Perrero Experience, di Gino Piardi e Pietro Tassi con l'obiettivo di rielaborare oggetti d'arredamento iconici. L'esposizione, 80 pezzi tra opere d'arte, oggetti di design e arredamento, capi di abbigliamento, racconta la vita di un uomo di grande invettiva, la sua estenuante ricerca sui materiali applicata a fibre naturali e preziose, l'utilizzo della tintura e della tecnica serigrafica, il riuso di oggetti.

"Perrero Experience è un progetto per dare un segno di continuità alla ricerca di Sergio Perrero, anche con un'opera di catalogazione del suo immenso e inconsapevole archivio, ma anche di conservazione della memoria. Questa antologica è il primo atto di 'restituzione' al mondo della sua opera artistica", commenta Gino Piardi.

"In un dinamico rapporto tra pittura e stampa, le 'Tele' di Perrero sono tracce di un dialogo tra astrazione e fisicità, narrazioni di mondi incantati con i quali l'autore interpreta esperienze, passioni, dubbi, convinzioni per le quali non ci vuole nessuna chiave di lettura, tranne quella della sensibilità alla bellezza", spiega Afrodite Oikonomidou, curatrice della mostra. (ANSA).