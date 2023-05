Radiografia totale in un'immagine e un decimo radiazioni con Eos

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Consente di eseguire in meno di un minuto una radiografia completa della colonna vertebrale, del bacino e degli arti inferiori, con una dose di radiazioni da 8 a 10 volte inferiore alle strumentazioni in uso. E' il sistema EOS, lo strumento di diagnosi all'avanguardia entrato in funzione all'ospedale Koelliker di Torino e presentato oggi.

Per dotarsene, primo ospedale in Piemonte, il Koelliker ha investito poco meno di un milione di euro. Concepito per lo studio - congiunto o separato - di colonna vertebrale, cingolo pelvico e arti inferiori. al sistema EOS è sufficiente una sola immagine, ricavata in pochi secondi di esposizione, "per realizzare un'immagine diagnostica che risulta irraggiungibile per la radiologia tradizionale".

Eos è indicato in modo particolare per lo studio delle patologie della colonna vertebrale di bambini e persone anziane che richiedono controlli periodici, come scoliosi, difetti nel carico della colonna e delle anche, dismorfie dello scheletro acquisite o congenite. Il paziente viene sottoposto all'esame in una cabina aperta, dove rimane in piedi per circa 20 secondi.

"Eos permette di ottenere immagini a bassissimo dosaggio che risultano completamente riproducibili perché prive dell'effetto di ingrandimento fotografico tipico della radiologia. - spiega la dottoressa Mara Falco, responsabile della Diagnostica per immagini muscolo scheletrica dell'ospedale Koelliker - Le misurazioni avvengono direttamente sulle immagini che, essendo digitali, vengono inviate a un sistema di ricostruzione tridimensionale e rese funzionali per un eventuale planning chirurgico" (ANSA).