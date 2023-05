Monferrato on stage, anteprima a Villafranca

(ANSA) - ASTI, 03 MAG - Torna con una nuova edizione, Monferrato On Stage. Il primo appuntamento sarà con "Maiale d'autore" a Villafranca d'Asti, evento consolidato che arricchisce la programmazione del festival grazie alla presenza di 7 territori coinvolti - oltre a Villafranca, Maretto, Roatto, Cantarana, Cortandone, San Paolo Solbrito e Baldichieri. Da venerdì 12 a domenica 14 maggio il paese astigiano torna a ospitare la festa dedicata, per la prima volta inserita nel programma ufficiale di Monferrato On Stage. Il festival sarà presentato mercoledì 17 maggio ad Asti, quando sarà reso noto il calendario completo. Il 12 maggio cena a cura della brigata di Mos - "Monferrato rural Food", sotto la guida dello chef Federico Francesco Ferrero.

A seguire, intrattenimento musicale ad opera di Swing Cafè.

Beppe Rosso e Beppe Chiolerio. Sabato Monferrato On Stage proporrà il concerto di Andrea Braido and The Demons Of Rock.

Domenica il convegno "Tra mieli e salumi: abbinamenti inconsueti". (ANSA).