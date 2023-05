Lupi nel Monferrato, Moncalvo crea vademecum per i cittadini

(ANSA) - ASTI, 03 MAG - Il Comune di Moncalvo (Asti) ha diffuso tra la popolazione un vademecum in riferimento ai sempre più frequenti avvistamenti di lupi nel Monferrato.

"La presenza di animali selvatici nella nostra zona - sottolinea il sindaco Christian Orecchia - è normale e anche il lupo viveva qui prima di essere quasi completamente sterminato.

Rappresenta tra l'altro anche un'opportunità per il contenimento degli ungulati, specie ormai fuori controllo sul nostro territorio. Con questo vademecum vogliamo aiutare a orientarsi sul come rapportarsi con loro in sicurezza".

A fargli eco il vicesindaco, con delega alla sicurezza, Andrea Giroldo: "Siamo chiamati a farci i conti. Con questo documento delineiamo in modo chiaro e realistico il fenomeno, senza ingigantirlo o sminuirlo ma comprendendolo per quello che è, e diamo alcune dritte utili a tutelare noi stessi, i nostri animali e i nostri beni". (ANSA).