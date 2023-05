Golosaria, nel Monferrato celebra il 'turismo di ritorno'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 03 MAG - E' la numero 17 l'edizione di 'Golosaria tra i Castelli del Monferrato', in programma il 6 e 7 maggio. Già 40 le adesioni di paesi e location tra le province di Asti e Alessandria che partecipano al palinsesto ufficiale, con oltre 100 eventi in programma anche in antiche dimore e wine resort aperti. Tema 'Alla Scoperta delle Origini' per celebrare il 2023 'Anno del turismo di ritorno', rivolto agli oltre 70 milioni di connazionali di II, III e IV generazione che vivono all'estero.

Il Monferrato ha registrato grandi flussi migratori verso Argentina, Stati Uniti, Francia e Australia. Paesi e comunità hanno scelto di creare mostre, convegni, eventi, rappresentazioni teatrali, musicali e sportive su una memoria storica che appartiene a ogni monferrino.

In programma passeggiate naturalistiche tra sentieri, colline, vigneti; le feste in piazza, le celebrazioni delle De.Co., le visite alle Big Bench e agli Infernot. Tra le new entry l'Aviosuperficie di Casale.

Nel weekend di Golosaria anche una tappa (a Conzano) di 'Camminare il Monferrato', poi raduni di auto storiche e quello inedito delle 'elettriche' a Camagna. In programma a Vignale 'Barbera&Champagne'. (ANSA).