Esercitazione in Portogallo per vigili del fuoco e volontari

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Nell'ambito del meccanismo di protezione civile Eu-Modex è partita da Torino la missione per l'esercitazione Modex Aib 2023 Portogallo con un modulo misto Ground Forest Fire Fighter Vehicles del comando nazionale dei vigili del fuoco, direzione regionale vigili del fuoco Piemonte - Regione Piemonte con il corpo volontario Aib, l'antincendio boschivo, e un team sanitario di Azienda Zero Piemonte.

Alcuni incendi boschivi saranno gli scenari dove si svolgerà il lavoro e verranno pianificate le sfide per i moduli internazionali. (ANSA).