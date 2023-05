Escursionisti olandesi soccorsi in Val Borbera

(ANSA) - CANTALUPO LIGURE, 03 MAG - Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Novi Ligure (Alessandria) con i colleghi del SAF (Soccorso alpino fluviale) della sede centrale per soccorrere due escursionisti olandesi con il cane in difficoltà sul sentiero Boscopiano a Cantalupo Ligure, in Alta Val Borbera. Come spiegato in una nota del Comando Provinciale, avevano dato l'allarme poiché, trovandosi in una zona impervia, non riuscivano a ritornare al luogo di partenza.

Individuati grazie al contatto telefonico, gli escursionisti e il loro cane sono stati recuperati dall'elicottero VVF Drago 51 del Reparto Volo Piemonte e portati in zona sicura. Sul posto anche i Carabinieri Forestali di Stazzano. (ANSA).