David Yates, dal Wizarding World a Torino

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - La magia del cinema di David Yates, il regista britannico che ha contribuito al successo della fortunata serie di film di Harry Potter e Animali Fantastici, arriva Il Museo nazionale del Cinema di Torino per tenere una Masterclass nonchè ricevere la Stella della Mole, quale riconoscimento per aver contribuito allo sviluppo dell'arte cinematografica.

Il suo nome è associato in modo indelebile al Wizarding World creato da J.K. Rowling. Regista, produttore e sceneggiatore, il due volte vincitore del Bafta e del Britannia Award per l'eccellenza artistica nella regia incontrerà il pubblico il 23 maggio nell'aula del tempio della Mole Antonelliana e, a seguire, al Cinema Massimo per introdurre la visione di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 (2011), spettacolare ultimo capitolo della saga, che ha portato il franchise da record a un'epica conclusione.

"Sono molto onorato ed emozionato di recarmi a Torino per condividere la mia esperienza cinematografica nella magnifica Mole Antonelliana, un luogo dall'aspetto magico che sarebbe la location ideale per uno dei miei film - racconta David Yates -.

Non posso immaginare uno spazio più evocativo e stimolante per parlare del mio percorso come film-maker, dai modesti inizi dei cortometraggi in Super8 millimetri, passando per le fiction televisive per la Bbc, fino a realizzare finalmente il sogno di fare film per un pubblico globale". (ANSA).