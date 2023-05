Ad Asti Passepartout festeggia 20 anni con il festival 'Fronti'

(ANSA) - ASTI, 3 MAG - Passepartout, il festival culturale di Asti, compie 20 anni con l'edizione che si svolgerà da giovedì 1 a domenica 11 giugno, organizzata dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti con la Città di Asti e la Regione Piemonte.

Direttore scientifico sarà Alberto Sinigaglia.

Il titolo della rassegna sarà "Fronti", alludendo all' all'invasione russa dell'Ucraina e alle altre guerre in corso.

"Il ventesimo anno di Passepartout è un compleanno importante - annota Roberta Bellesini, presidente della Biblioteca Astense - È un festival che ormai ha tutte le carte in regola per inserirsi a pieno titolo tra i festival di pensiero più importanti in Italia. Passepartout va preservato negli anni a venire per assicurarci pluralità di pensiero e strumenti che ci consentano di approfondire temi e opinioni".

Tra gli ospiti inseriti a calendario quest'anno Oksana Lyniv, Lucia Annunziata, Stenio Solinas, Mattia Feltri, Luciano Canfora, Rodolfo Ziberna, Linda Laura Sabbadini, Marta Ottaviani, Alessandro Cassieri, il generale Claudio Graziano, Stefano Zecchi, il cardinale Gianfranco Ravasi, Giorgio Ficara, Giancarlo Caselli, Pif. (ANSA).