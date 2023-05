Violenze di Capodanno, prima condanna a 5 anni e 10 mesi

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Arriva la prima condanna per le aggressioni sessuali di piazza Duomo a Milano nella notte di Capodanno del 2022. La quinta penale ha inflitto 5 anni e 10 mesi di reclusione ad Abdallah Bouguedra, 22 anni e nato a Torino, per violenza sessuale di gruppo per l'episodio più grave ai danni di una 19enne che era in compagnia di un'amica all'angolo con via Mazzini.

Dall'inchiesta, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo e condotta dalla Squadra mobile, era emerso che una decina di ragazze vennero circondate da un "muro umano", un "branco'" di giovani che le costrinse a subire abusi.

I giudici hanno assolto l'imputato per l'altro reato contestato, l'accusa di rapina, "perché il fatto non sussiste" e hanno riconosciuto alla 19enne parte civile una provvisionale di risarcimento da 30mila euro.

Un risarcimento da 7mila euro è stato riconosciuto sempre a carico dell'imputato a favore del Comune di Milano, parte civile. (ANSA).