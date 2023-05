Un'anatra e i suoi piccoli liberati e portati in riva al Po

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Un'anatra e i suoi piccoli in difficoltà sono stati recuperati in un cortile di via Mentana, nella zona pre-collinare di Torino e liberati in riva al Po dagli agenti della Città Metropolitana allertati dalla Polizia locale. Approfittando di un luogo riparato e sicuro, una femmina di Germano reale molto probabilmente era riuscita a nidificare ma i piccoli non erano ancora in grado di seguire la madre per raggiungere il fiume e rischiavano di rimanere isolati. Così è intervenuta la squadra della Città Metropolitana.

L'ente ricorda che, grazie al progetto 'Salviamoli Insieme', garantisce un presidio sul territorio per la tutela della fauna selvatica, un servizio da allertare solo in caso di effettiva necessità. Gli animali in evidente difficoltà devono essere ricoverati presso centri di riabilitazione e ri-ambientamento convenzionati con la Città Metropolitana e, quando è possibile e opportuno, liberati nel corso di operazioni complesse e delicate, eseguite da personale specializzato. Il servizio 'Salviamoli Insieme on the road0 è attivo 24 ore su 24 sulla linea telefonica 349-4163385, a cui rispondono i tecnici faunistici che effettuano i recuperi. (ANSA).