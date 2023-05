Telt, per la sicurezza Tav spesi 30 milioni supplementari

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Per la protezione dei cantieri per il Tav Torino-Lione in Valle di Susa è stata necessaria, nel corso degli anni, una spesa supplementare di 30 milioni. Lo ha detto Maurizio Bufalini, direttore generale aggiunto per l'Italia di Telt, la società che si occupa della realizzazione dell'opera, testimoniando oggi in tribunale al maxi-processo ai vertici del centro sociale Askatasuna. Si tratta, ha spiegato, di spese "interamente a carico nostro" relative a recinzioni, betafence, illuminazione e videosorveglianza. "Nel corso degli anni - ha affermato - gli attacchi degli oppositori si sono ripetuti. Se li dovessi quantificare, direi che in dieci anni sono stati fra il centinaio e i duecento. Nel corso del tempo la cadenza è calata. Ora la media si assesta a una volta al mese.

Ma le protezioni funzionano".

Nel processo, che riguarda anche episodi avvenuti durante la mobilitazione No Tav in Valle di Susa, gli imputati sono 26 e alcuni rispondono di associazione per delinquere. (ANSA).