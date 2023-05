Ospedale Molinette, in 3 mesi ammodernato l'ingresso principale

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - L'ospedale Molinette di Torino, il più importante del Piemonte, ha un ingresso principale nuovo: le vecchie porte a battente sono state sostituite da altre nuove che si aprono da sole al passaggio delle persone, garantendo maggiore sicurezza sotto il profilo sanitario. L'intervento è solo il primo di una serie di lavori per i quali la Regione ha messo in campo 32 milioni di euro. Nell'arco dei prossimi tre anni i lavori porteranno a un completo rinnovamento del pronto soccorso, che sarà riorganizzato con percorsi separati, facendo tesoro dell'esperienza del Covid e sperimentando quanto dovrà essere fatto costruendo il futuro Parco della Salute.

"Per troppi anni - ha sottolineato il governatore del Piemonte Alberto Cirio, presente al taglio del nastro con l'assessore alla Sanità Luigi Icardi e il direttore generale dell'azienda ospedaliero universitaria Giovanni La Valle - non si sono fatti interventi di questo tipo, dicendo 'tanto ci sposteremo'. Ma il futuro spostamento nel nuovo Parco della Salute, che sarà pronto sette o otto anni dopo l'avvio delle procedure, non deve mettere a rischio chi qui lavora e chi ci viene per essere curato".

"Il prossimo passo - ha sottolineato - ci sarà il rinnovamento del pronto soccorso, l'intervento più importante e corposo. Stiamo lavorando perché si possa fare al più presto: è dal 2013 che in questo ospedale non venivano fatti interventi di manutenzione straordinaria, se non quelli realizzati in autofinanziamento dall'azienda. Questo è un edificio che ha cento anni e ha la necessità di essere accompagnato fino a quando ci sposteremo al Parco della Salute". (ANSA).