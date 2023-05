Coldiretti, con invasi piogge avrebbero messo al sicuro stagione

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Se ci fossero stati gli invasi che il mondo agricolo chiede da tempo, le abbondanti piogge cadute il 30 aprile e il 1° maggio, avrebbero soddisfatto il fabbisogno per la prossima estate. Lo evidenzia la Coldiretti torinese: "Se avessimo potuto trattenere anche solo una piccola parte dell'acqua dilavata via nei fiumi - sostiene il presidente Bruno Mecca Cici - avremmo messo al sicuro le coltivazioni per tutta l'estate fino al completamento delle maturazioni".

In due giorni sono caduti fino a 120 mm di acqua nelle fasce pedemontane e di alta pianura tra Canavese e Pinerolese.

"La pioggia abbondante ha scongiurato la catastrofe nei campi proprio nel momento in cui si sono appena completate le semine primaverili e mentre il foraggio sta crescendo nei prati, ma se l'acqua, assorbita dal terreno, favorirà la prima crescita delle piantine il fabbisogno irriguo annuale non è certo soddisfatto con solo due giornate di 'innaffiata', fa notare la Coldiretti torinese. "Quello che invece sarebbe sufficiente per tutto l'anno è il volume di acqua che, se fosse presente una rete di infrastrutture di trattenuta e accumulo, costituirebbe una preziosa scorta per salvare i raccolti in caso di siccità".

Coldiretti Torino torna a chiedere alla Regione un Piano per i piccoli invasi. "se fossimo stati in grado di immagazzinare anche solo un decimo dell'acqua in due giorni, calcolando i fabbisogni idrici delle varie colture, avremmo accumulato circa 15 milioni di metri cubi, pari a circa la metà della capacità della diga idroelettrica di Ceresole Reale. Non capiamo cosa si aspetti a varare una progettazione complessiva in favore dei piccoli invasi sul territorio". (ANSA).