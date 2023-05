Cirio, 'con Stellantis politica del carciofo al contrario'

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - E' previsto domani presso il Comune di Torino un incontro tecnico per fare il punto sull'andamento dei lavori del nuovo Polo del Riciclo nell'hub di MIrafiori. Lo ha confermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della presentazione del Blue Trolley Bus di Blue Engineering.

"E' un incontro tecnico, non politico. Ricordo che, insieme con il Comune, abbiamo voluto sottoscrivere un contratto con Stellantis e questo contratto ha tempi di attuazione, fasi attuative e risultati concreti. Questi sono incontri che normalmente si fanno per aggiornare il dossier", ha detto Cirio.

"La direzione è questa: l'hub europeo del riciclo Stellantis lo mette a Mirafiori e questo è un risultato straordinario. Quando ti tolgono i pezzi te ne tolgono sempre, quando ti arricchiscono in prospettiva te ne daranno sempre di più. E' la politica del carciofo al contrario. Abbiamo ereditato una politica del carciofo dove ti toglievano i pezzi, alcuni ce li siamo tolti da soli come è successo con le Olimpiadi. Oggi l'inversione di tendenza è netta. Più porti e più arriva".

Cirio ha aggiunto che "il fatto che entro pochi anni il Piemonte sarà il cuore dei collegamenti europei è una garanzia di successo per questa regione straordinario che non hanno altri territori europei". (ANSA).