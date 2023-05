Alla Gam Km 2,6, l'arte di Giuseppe Gabellone

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - Apre nella videoteca della Gam fino al primo ottobre, la mostra dedicata all'arte di Giuseppe Gabellone. Km 2,6, acquistato dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, è un video realizzato dall'artista di Brindisi nel 1993, un'opera che nonostante arrivi precocissima nel percorso dell'artista sembra già contenere tutto intero il nucleo del suo pensiero. Il video prende forma in uno spazio che sta tra la l'idea di scultura e la dimensione filmica. Km 2,6 è la lunghezza del nastro adesivo che Gabellone, nel video, va dipanando tutt'attorno ai mobili e agli esterni della sua casa di famiglia in Puglia, fino a inglobare in un'unica ragnatela scultorea anche alcuni alberi del giardino.

Allo svolgersi dello scotch risponde lo scorrere del nastro magnetico che registra l'opera, traducendo lo spazio in tempo e il tempo in spazio. Ogni singolo frame del video è in realtà una scultura.

Intorno al video è esposta una serie di otto fotografie, Untitled del 2009. Sono fotografie di fotografie, immagini di sculture fatte di immagini, immagini di paesaggi che contengono sculture che contengono fotografie che sono fatte anche di pittura, nel cromatismo che vira la stampa originale. (ANSA).