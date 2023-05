Serpente trovato ad Asti, intervengono vigili del fuoco

(ANSA) - ASTI, 01 MAG - Paura ieri sera, dopo le 22, in via Brofferio ad Asti, in pieno centro, per la presenza in strada di un lungo rettile. Il serpente, non velenoso ma lungo oltre un metro, è stato rimosso dai vigili del fuoco del comando di Asti e liberato in campagna. (ANSA).