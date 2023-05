Primo maggio: Lo Bianco, Torino vecchia, vuota e precaria

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - Una città che "purtroppo diventa sempre più vecchia e più vuota", dove la povertà cresce e dove "oltre il 70% dei nuovi contratti attivati nel 2022 è rappresentato da contratti a termine e lavoro intermittente". E' la fotografia di Torino scattata da Domenico Lo Bianco, segretario generale Cisl di Torino-Canavese, nel corso del suo intervento in occasione del Primo Maggio.

"Il sistema economico e sociale - ha osservato - rischia di non farcela a sostenersi. Nel 2022 si sono rivolti alla Caritas torinese circa 70 mila persone, 20 mila in più rispetto al 2019.

Nell'ultimo anno i residenti stranieri nella Provincia sono diminuiti di cinquemila unità e negli ultimi otto di 13.500. Al posto di respingimenti, occorre ragionare su politiche migratorie che tengano insieme solidarietà e sviluppo".

Secondo Lo Bianco sono anche necessari interventi "per rispondere alla fragilità abitativa". "Nella nostra città - ha spiegato - sono migliaia le famiglie in attesa dell'assegnazione di una casa popolare che non riescono più a sostenere i costi dell'affitto. Per questo è fondamentale rifinanziare il fondo sostegno affitti e il fondo morosità incolpevole". (ANSA).