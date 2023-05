Primo maggio: Cirio, lavorando insieme si risolvono problemi

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - "Ho scelto di essere qui ad Acqui perché, oggi, celebriamo anche la testimonianza concreta di come, lavorando insieme, si possano risolvere problemi che sembrano insormontabili". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi ad Acqui Terme (Alessandria) per la manifestazione del primo maggio. Il riferimento è alla riapertura degli stabilimenti termali.

"Soltanto 2 mesi fa - ha osservato - eravamo di fronte a una città che che aveva le Terme chiuse. Questa situazione andava affrontata e tutti dovevano fare la loro parte. E l'hanno fatta tutti, e l'hanno fatta bene: le organizzazioni sindacali, l'amministrazione comunale e anche la Regione. Ho scelto di essere qua - ha ancora detto Cirio -perché sono una persona del fare: quando riusciamo a fare concretamente le cose, poi dobbiamo anche testimoniarlo plasticamente. Sono venuto a ringraziare i sindacati e il Comune e anche a ricevere, cosa che mi è appena accaduta in un bar e mi ha fatto molto piacere, i ringraziamenti di una città per una Regione che però credo abbia solo fatto il suo lavoro". (ANSA).