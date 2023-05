Nido di cigni a rischio per piena torrente, intervengono Vvf

(ANSA) - VERBANIA, 01 MAG - I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza un nido di una coppia di cigni reali che rischiava di essere travolto dalla piena di un corso d'acqua. E' successo a Verbania. L'intervento è stato effettuato nel torrente San Giovanni, ingrossato dopo le abbondanti piogge degli ultimi due giorni. Il nido, che aveva all'interno sei uova prossime alla schiusa, stava per essere trascinato nel lago Maggiore.

I vigili del fuoco si sono attivati dopo una segnalazione della Polizia provinciale. Il nido è stato spostato più in alto e la covata potrà continuare senza impedimenti. (ANSA).