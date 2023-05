1 maggio: Torino, corteo diviso in 2 sferzato da pioggia

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - Si è svolto sotto una pioggia battente ed è stato nettamente diviso in due tronconi, oggi a Torino, il corteo per la festa dei lavoratori. Secondo stime della questura vi hanno preso parte in tutto quasi settemila persone. Il percorso è stato il medesimo ma la testa del 'serpentone', quella di sindacati confederali e istituzioni, ha raggiunto piazza San Carlo per prima, mentre il cosiddetto 'spezzone sociale' vi è approdato solo quando gli interventi (tra cui quello del sindaco, Stefano Lo Russo, che ha ricevuto qualche fischio dai Si-Cobas, e di Domenico Lo Bianco, segretario torinese della Cisl) erano ormai terminati.

Anche le questioni sollevate sono state diverse. Lo 'spezzone sociale', che fra gli altri comprendeva Potere al Popolo, Rifondazione, No Tav, Sinistra antagonista e centri sociali, si è concentrato soprattutto sulla contrarietà alla guerra in Ucraina e all'invio di armi.

La Fiom-Cgil ha sfilato lontano dai sindacati confederali.

"Non si è trattato - ha detto Edi Lazzi, segretario torinese - di una presa di distanze o di una iniziativa polemica. Siamo nella Cgil e partecipiamo come Cgil. Se ci siamo posizionati al fondo del corteo è perché volevamo che quest'anno si parlasse di lavoro e che non si verificassero momenti di tensione o incidenti. Ci siamo riusciti: ognuno ha espresso la propria opinione ed è stata una bella festa". (ANSA).