1 Maggio: Lo Russo, su lavoro serve compattezza istituzioni

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - "La precarietà del lavoro, il lavoro povero e la scarsa sicurezza non sono realtà immodificabili: la rotta può essere invertita. Ma per farlo occorre un coinvolgimento ampio e, soprattutto in questa stagione, una forte compatezza fra istituzioni che, quando occorre e laddove possibile, sia capace di andare oltre le differenze e sviluppi progetti condivisi di ampio respiro che troppo a lungo sono stati rimandati". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel corso del suo intervento alla celebrazione del Primo maggio.

Per Lo Russo serve "una nuova fase istituzionale" perchè "solo lavorando insieme, riconoscendoci reciprocamente e condividendo obiettivi e scenari potremo, tutti insieme, far fare uno scatto in avanti al nostro Paese e alla nostra città".

"A partire - conclude il sindaco - dal patto che qui a Torino abbiamo già sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil che va rilanciato e sviluppato". (ANSA).