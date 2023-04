Pleuteri, la mia commedia racconta l'amore tra due uomini

(ANSA) - TORINO, 30 APR - "Non sono mai stato un grande fan delle commedie romantiche, ma questa è una commedia romantica.

Racconta la storia d'amore tra due uomini, nel modo più semplice e universale possibile". Diego Pleuteri è giovanissimo, ha soltanto 24 anni. Il regista Leonardo Lidi, con cui l'anno scorso aveva collaborato per il Misantropo come assistente alla drammaturgia, ha scommesso su di lui e gli ha chiesto di scrivere il testo dello spettacolo 'Come nei giorni migliori'.

La nuova produzione del Teatro Stabile di Torino debutta martedì 2 maggio, alle 19.30, in prima assoluta, nella sala trasformata del Teatro Gobetti.

"Raccontare una storia d'amore è molto difficile, soprattutto per me che sono così giovane. Sono stati scelti subito i due attori, Alessandro Bandini e Alfonso De Vreese. Ho iniziato a parlare dell'amore con loro, ma anche con amici e parenti per avere non solo il mio punto di vista", racconta Pleuteri. "I principali riferimenti sono cinematografici, soprattutto Woody Allen per la sua ironia. Io e Lidi abbiamo convenuto che non doveva essere un testo politico, all'interno del testo non ci sono riferimenti politici, non ci sono rivendicazioni. La rappresentazione stessa di una storia d'amore tra due uomini è già politica".

"Il testo è strutturato a quadri - spiega il giovane drammaturgo - e percorre la storia d'amore dall'inizio fino a un punto di svolta. In scena ci sono soltanto loro due, gli spettatori sono gli altri interlocutori". Il sipario è chiuso, non ci sono le poltrone, ma solo la gradinata in fondo. "Lo spettacolo si svolge in quella che prima era la platea, vicino al pubblico per creare un legame. L'idea di Lidi è quella di riavvicinare il teatro al pubblico dopo la pandemia, portare una materia viva" spiega Pleuteri. (ANSA).