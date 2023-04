Movida Torino, multe per tre locali

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Tre locali pubblici sono stati multati ieri sera a Torino nel corso dei controlli delle forze di polizia nelle aree più toccate dal fenomeno della movida, tra cui San Salvario e i Murazzi. Le sanzioni sono scattate per irregolarità in materia di bevande alcoliche (in due casi per la vendita dopo le 21). I locali si trovano in zona Vanchiglia.

In totale sono state controllate 187 persone. (ANSA).