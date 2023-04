Il neo Campione mondiale di scacchi, 'tifo Juventus'

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Il nuovo campione mondiale di scacchi fa il tifo per la Juventus. "Vorrei andare a Torino per vedere una partita della Juventus, la mia squadra preferita".

Così ha risposto il cinese Liren Ding, 30 anni, oggi ad Astana, in Kazakhstan, nella conferenza stampa allestita subito dopo la sua vittoria nel match con il russo Ian Nepomniachtchi, che gli è valsa la conquista del massimo titolo. Lo riferisce il sito chess24.com, che ha seguito in diretta l'intero evento. (ANSA).