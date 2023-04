Cirio a raduno bersaglieri, riflettere su valore patria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 APR - "E' un'opportunità importante per riflettere sul valore di Patria e Tricolore ringraziando i militari impegnati per la pace nel mondo. Dove c'è divisa c'è Stato, dove c'è Stato c'è il bene, i diritti e i doveri". Lo ha detto il presidente della Regione, Alberto Cirio, nel corso di un collegamento telefonico ad Alessandria per il raduno regionale dei bersaglieri, cominciato ieri. "Una grande occasione di coesione per il territorio anche nazionale", ha aggiunto il vicesindaco Marica Barrera.

In città sono sfilate cinquecento Piume Nere - provenienti anche da Lombardia, Veneto, Trentino, Liguria, Emilia Romagna - fino alla fortezza della Cittadella. In piazza Valfrè è stato inaugurato il Monumento al Bersagliere: "rappresenta - spiega il presidente Pietro Bologna - il milite senza armi con gli elementi della corsa e della tromba, affinché ascoltare la fanfara sia un anelito alla pace". Si è anche svolta anche la 'Corsa Reggimentale', un giro d'onore della piazza d'Armi in ricordo di quello per tenere in allenamento i ragazzi di leva.

Il generale Ottavio Renzi, presidente nazionale dell'Associazione bersaglieri, ha sottolineato che "non siamo reduci, ma volontari nella società, come ha dimostrato il lavoro svolto durante la pandemia". (ANSA).