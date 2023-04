Allegri, stiamo facendo buon lavoro, sento fiducia della società

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Se sento la fiducia della società? La sento fin da quando son tornato. Il momento più difficile è questo, siamo alla fine della stagione e purtroppo non siamo tornati davanti alla Lazio. Ma stiamo facendo un buon lavoro, ci sono giovani importanti e sarebbe bello arrivare tra le prime quattro. Una cosa alla volta, io sono contento di essere alla Juventus". Così, dai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri nel dopopartita di Bologna-Juventus.

"Una settimana fa una partita come questa l'avremmo persa. - dice ancora -, quindi vediamo le cose positive e lavoriamo su ciò che c'è da migliorare. Non è facile per i ragazzi giovani, hanno poche presenze nella Juve. Abbiamo guadagnato un punto sulla Lazio e manteniamo il vantaggio sulle inseguitrici, però mercoledì bisogna vincere. Abbiamo speso tanto nel primo tempo e, nella ripresa, quando li abbiamo portati vicini all'area abbiamo fatto cose buone. Per giocare alti ci vuole la disponibilità di tutti". Come ha visto Chiesa? "Sta meglio fisicamente, oggi ha fatto una buona partita". Poi, a Sky Sport, una battuta sulla non convocazione di Di Maria: "aveva la caviglia che gli dava fastidio, quando uno sta mezzo e mezzo io lo lascio a casa. In panchina devono venire quelli sani".

