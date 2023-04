Primo maggio: non solo Torino, le iniziative in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Non solo Torino, non solo cortei: sono numerose in Piemonte le iniziative organizzate da Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo maggio, la cui celebrazione è dedicata ai 75 anni della Costituzione. Vi saranno anche mostre e momenti musicali e conviviali. Nel capoluogo subalpino è in programma il tradizionale corteo da piazza Vittorio a piazza San Carlo, dove è previsto l'intervento del segretario generale Cisl Torino, Domenico Lo Bianco, a nome delle tre confederazioni.

In provincia di Alessandria la festa si terrà ad Acqui Terme "come gesto di vicinanza - si legge in un comunicato - per il momento di grande incertezza vissuto dai lavoratori delle Terme e dall'intera comunità".

Ad Asti il ritrovo è per le ore 8.00 al circolo Way Assauto, con partenza alle 8.30 per il concentramento ai giardini pubblici da dove, alle 9.30, si avvierà il corteo per le vie cittadine, accompagnato dalla banda musicale "G. Cotti".

L'arrivo è in piazza Statuto con gli interventi del sindaco, Maurizio Rasero, di Pierluigi Guerini (Uil Asti), di Arianna Franco, (Cgil Asti) e di Ignazio Ganga, segreteria nazionale Cisl.

A Biella il ritrovo è previsto alle ore 9.30 in piazza Martiri della Libertà con il corteo per le vie della città che si concluderà ai giardini Zumaglini, dove interverrà, a nome di Cgil Cisl Uil, la segretaria regionale della Uil, Chiara Maffè.

A Cuneo l'appuntamento è fissato alle 10 in piazza Galimberti con corteo verso il Parco della Resistenza. Dopo il saluto della sindaca, Patrizia Manassero, ci saranno gli interventi dei segretari generali Cgil Cisl Uil di Cuneo, Piertomaso Bergesio, Enrico Solavagione, Armando Dagna.

A Novara il concentramento alle ore 9.00 in piazza Cavour, con corteo e conclusione della manifestazione in piazza Gramsci.

Interverranno il segretario generale Cgil Novara e Vco, Attilio Fasulo, il segretario organizzativo Uil Novara-Vco, Stefano De Grandis, con le conclusioni di Luca Caretti, segretario generale aggiunto Usr Cisl Piemonte. (ANSA).