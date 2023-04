Palio di Asti, il maestro più giovane per l'edizione 2023

(ANSA) - ASTI, 29 APR - Questa inizia un nuovo anno paliesco ad Asti, con il corteo storico che prevede le celebrazioni tradizionali del Maggio Astigiano e delle festività legate a San Secondo, patrono cittadino. Il corteo storico, con partenza in piazza Cattedrale, quest'anno non vedrà la partecipazione del Comune di Montechiaro, escluso dalla corsa del Palio di settembre e da tutte le varie celebrazioni, in quanto non ha ottenuto la municipalità da parte della Giunta comunale del paese. In piazza San Secondo faranno seguito il tradizionale giuramento dei Rettori (20 quest'anno, data l'esclusione di Montechiaro) e la Stima del Palio, opera quest'anno del maestro Lorenzo Livorsi.

Si tratta di uno studente del Liceo Artistico di Asti - il più giovane Maestro del Palio - risultato vincitore del concorso indetto lo scorso anno all'interno della scuola. Il suo nome è stato svelato questa mattina in conferenza stampa. Le opere di Livorsi sono state selezionate tra oltre 100 lavori presentati dagli studenti.

Lunedì 1 maggio, causa previsto maltempo, non ci sarà il tradizionale "Lundes dij Feu", lo spettacolo pirotecnico sul Tanaro in onore del Santo, rinviato all'8 maggio. Martedì 2 maggio, giorno del Patrono, si svolgerà la cerimonia di Offerta del Palio alla Collegiata, con l'annuncio degli insigniti dell'Ordine di San Secondo. Quest'anno la giornata sarà arricchita dalla firma del gemellaggio tra Asti e Nanyang, città cinese della regione dell'Henan. Mercoledì 3 maggio sarà la volta della Fiera Carolingia, con oltre 600 bancarelle da tutta Italia, in centro dall'alba al tramonto. Sabato 6 maggio in piazza San Secondo il Palio degli Sbandieratori (detto 'Paliotto'). Domenica 7 la Sbandierata del Santo, con l'esibizione di sbandieratori e musici in erba, a cura del Collegio dei Rettori. (ANSA).