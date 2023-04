Juve: Allegri, confronto nello spogliatoio? Tanta fantasia"

(ANSA) - TORINO, 29 APR - "Hanno parlato di un confronto nello spogliatoio, ma non c'è stato: quando si perde, soprattutto alla Juve, si tirano fuori illazioni perché la gente ha tanta fantasia": il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, mette a tacere le voci su un clima incandescente tra i suoi giocatori dopo l'eliminazione in Coppa Italia. "Il primo obiettivo di una società è giocare la Champions l'anno dopo, vista la situazione economica del nostro calcio - aggiunge l'allenatore - e noi in questo momento siamo in lotta: faremo il possibile per raggiungere l'obiettivo, se saremo bravi ce la faremo". (ANSA).