Festa per i 105 anni del carabiniere 'reale'

(ANSA) - ASTI, 29 APR - A Garessio sono stati festeggiati i 105 anni del carabiniere, astigiano d'adozione, Renato Quaglia, Cavaliere al merito della Repubblica.

Alla cerimonia, oltre alla figlia Zenaide e ai nipoti, era presente una rappresentanza dei Carabinieri, tra cui il Comandante Provinciale di Asti, Colonnello Paolo Lando.

Nato nel 1918, a Cerrina Monferrato, in provincia di Alessandria, Renato Quaglia si è arruolato nei Carabinieri, allora 'Reali', da giovanissimo, prestando servizio prima al Palazzo reale di Torino come guardia a cavallo e, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in Grecia per poi essere internato in un campo di lavoro in Germania. Dopo la guerra è stato a Pollenzo e ha concluso la sua carriera tra Canelli e Asti. (ANSA).