Delegazione Bulgaria in Piemonte, studia modello elisoccorso

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Visita di una delegazione bulgara in Azienda Sanitaria Zero per studiare il modello dell'Elisoccorso piemontese. A guidarla, il ministro della Salute della Bulgaria, Asen Medzhidiev. Lo scopo della visita è studiare l'elisoccorso del Piemonte, modello che la Bulgaria intende replicare a livello nazionale.

"Il nostro servizio di elisoccorso - sottolinea l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi - rappresenta un modello al quale guardano con attenzione i sistemi sanitari di diversi Paesi, grazie a uno standard di qualità e sicurezza continuamente monitorato e mantenuto attraverso addestramenti e aggiornamenti periodici di alta professionalità. Viene erogato anche nelle ore notturne, garantendo la continuità dell'assistenza sanitaria, con l'ausilio di oltre duecento siti autorizzati all'atterraggio notturno su tutto il territorio regionale, comprese le aree più remote e i rifugi alpini".

Roberto Vacca, direttore dell'elisoccorso regionale e Andrea Mina, responsabile del coordinamento Postazione Territoriale 118 di Torino, hanno illustrato il modello piemontese, che svolge circa 3.400 missioni di soccorso all'anno, con quattro elicotteri in servizio nelle ore diurne sulle quattro basi provinciali di Torino, Alessandria, Borgo Sesia e Cuneo, e uno in servizio notturno sulla base di Torino. All'incontro era presente il commissario dell'Azienda Sanitaria Zero, Carlo Picco. (ANSA).