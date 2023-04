Delegazione astigiana in Vaticano per ringraziare il Papa

(ANSA) - ASTI, 29 APR - Circa 400 astigiani venerdì 5 maggio verranno accolti in Vaticano in udienza privata da papa Francesco: un pellegrinaggio per dire grazie al pontefice per la visita fatta alla città di Asti il 19 e 20 novembre scorsi. All'udienza papale con il vescovo Marco Prastaro, i sacerdoti, i diaconi e i pellegrini della Diocesi di Asti il territorio astigiano sarà anche rappresentato dal sindaco Maurizio Rasero, dagli assessori e dai consiglieri del Comune di Asti, dal sindaco di Portacomaro Alessandro Balliano, dalla vicesindaco di Pralormo Emma Burzio, dal presidente e dall'amministratore delegato della Banca di Asti, rispettivamente Giorgio Galvagno e Carlo Demartini. A papa Francesco sarà donata la prima copia del documentario realizzato da Alessio Mattia "A brasa aduerte - L'incontro tanto atteso", che traccia un racconto per immagini e testimonianze inedite sulla visita che il Papa ha fatto ad Asti. (ANSA).