Bloccati dal ghiaccio sul monte Bo, escursionisti recuperati

(ANSA) - BIELLA, 29 APR - Due trentenni, residenti nel Torinese, hanno trascorso la notte in un bivacco dopo essere rimasti bloccati tra i monti Bo e Manzo nell'alta Valle Cervo, nel Biellese. Li ha recuperati oggi il Soccorso Alpino.

I due si erano avventurati venerdì 28 aprile sulle alpi biellesi, ma avevano interrotto il proprio cammino a causa della neve e del ghiaccio. Si erano messi in contatto con il Soccorso alpino, erano però attrezzati per la notte e hanno dormito in un bivacco.

Oggi da Borgosesia è partito l'elisoccorso che li ha raggiunti per il trasporto a valle. (ANSA).