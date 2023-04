Berta, asta benefica per aiutare ragazzi al reinserimento

(ANSA) - TORINO, 29 APR - "Berta Libera TuttƏ". E' il nome dell'asta di beneficenza di Distillerie Berta, in programma venerdì 5 maggio, a Mombaruzzo, nel Monferrato, a sostegno del progetto Amunì di Libera per il percorso di reinserimento di ragazzi e ragazze sottoposti a procedimento penale, per far scoprire loro i valori della giustizia sociale, dell'antimafia e della convivenza civile. L'asta - aperta online sul sito di Distilleria Berta - è frutto della sinergia tra Distillerie Berta, Libera, Adriano Attus, Sotheby's e lo studio legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi e vedrà protagoniste venti opere d'arte di Attus.

Amunì, progetto oggi diffuso in 6 regioni italiane, ogni anno accompagna oltre 300 giovani ragazzi e ragazze, quasi tutti minorenni e al loro primo reato, in un percorso di riparazione e rinascita guidato dai volontari di Libera e dagli operatori della giustizia.

Le opere d'arte nascono dalla collaborazione e amicizia tra la famiglia Berta e Adriano Attus, che nel 2021 ha dedicato all'azienda l'opera denominata "Neometria Berta Club", un mosaico di 36 tessere differenti, create partendo da un unico tassello compositivo ma declinate attraverso sei colori pastello.

"Giustizia sociale, equità e attenzione verso il prossimo sono valori che da sempre animano lo spirito della mia azienda e della mia famiglia .- afferma Chicco Berta, presidente delle Distillerie Berta - L'asta Berta Libera TuttƏ rappresenta per noi una concreta azione di solidarietà che speriamo possa fare la differenza nella vita di molti ragazzi e ragazze che oggi si trovano in situazioni di difficoltà" (ANSA).