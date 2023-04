uBroker premiata per puntualità bancaria e finanziaria

(ANSA) - TORINO, 28 APR - La multiutility company torinese'uBroker Spa', è stata tra le poco più di cento società italiane a ricevere il 'Credit Reputation Awards 2022', premio dedicato alle imprese distintesi per puntualità verso il sistema bancario e finanziario, posizionandosi nella categoria 'large' di maggiore affidabilità. La menzione è stata conferita da MF Centralerisk, pmi innovativa specializzata nel monitoraggio della salute finanziaria delle aziende, al termine di un'analisi approfondita attraverso la propria piattaforma Monitor CR, che elabora e rende fruibili i dati della Centrale Rischi di Credito.

Pochi giorni fa 'uBroker' aveva ricevuto anche il plauso di 'Monitoraitalia', portale di analisi finanziaria e industriale che l'ha classificata al 110° posto fra le prime 230 multiutility companies in espansione e sviluppo su 470 analizzate, scelte su un campione di 8.531 società in crescita su un totale di 32.458 del settore in Italia. "Essere tra i primi 100 marchi italiani bancariamente più affidabili equivale a rafforzare la fiducia che un numero sempre crescente di consumatori continua a riconoscerci affidandoci le proprie utenze di luce e gas", commenta Cristiano Bilucaglia, ceo e presidente di 'uBroker Spa'. (ANSA).