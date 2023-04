Trappola per cinghiali nel bosco, tre bracconieri denunciati

(ANSA) - VERBANIA, 28 APR - Nei boschi di Fondotoce, nel territorio di Verbania, avevano allestito una trappola metallica per catturare ungulati di grosse dimensioni da rivendere nei circuiti di macellazione clandestina. È quanto sospettano i militari del Gruppo Carabinieri Forestale del Verbano-Cusio-Ossola che, insieme alla Polizia Provinciale, hanno denunciato tre persone con l'accusa di caccia con mezzi e strumenti non consentiti.

Le indagini sono partite in seguito al ritrovamento della trappola: profonda oltre due metri, larga uno e alta un metro e mezzo, era ancorata al terreno e pronta a entrare in funzione.

Per scoprire chi l'avesse posizionata, hanno installato delle telecamere: sono così stati individuati tre uomini italiani di 76, 24 e 57 anni, due dei quali residenti a Verbania Fondotoce e uno a Calasca Castiglione, sempre nel Vco.

Nelle successive perquisizioni a casa del 76enne e del 57enne sono stati trovati due fucili calibro 222 non da caccia dotati di mirino di precisione, silenziatore e mirino notturno, oltre a proiettili non denunciati, tre lacci metallici e quattro tagliole di ferro. I due uomini, uno dei quali privo di porto d'armi, sono stati deferiti anche per detenzione di armi e munizioni clandestine ed inidonea custodia di armi da sparo.

