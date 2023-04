Sindacati, in piazza il Primo Maggio per il lavoro stabile

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Una grande manifestazione della città per chiedere lavoro stabile e sicuro, all'insegna della massima partecipazione e della tolleranza. Al centro i 75 anni della Costituzione. E' il Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil Torino che hanno illustrato il programma in Comune. Il ritrovo sarà, come di consueto, alle 9 in piazza Vittorio, da dove il corte partirà alle 9,30 per raggiungere piazza San Carlo. Il comizio conclusivo sarà tenuto da Domenico Lo Bianco, segretario generale della Cisl, a nome dei tre sindacati. Prima parleranno un rappresentante della Gioc (Gioventù Operaia Cristiana), una lavoratrice della Lear, una dipendente dell'Asl Città di Torino e un lavoratore di Sicuritalia.

"E' un Primo Maggio importante perché la centralità del lavoro è fondamentale in particolare a Torino. E' un evento della città, un momento di grande compattezza di istituzioni, imprese, sindacati e Terzo Settore" ha detto il sindaco Stefano Lo Russo. L'assessore regionale Andrea Tronzano, ha sottolineato il dialogo positivo con i sindacati, "che fanno le giuste rimostranze, ma sempre con garbo, equilibrio e precisione".

"A fronte di un mercato del lavoro in lieve ripresa, non si registra una inversione di tendenza su precarietà, insicurezza e instabilità. Il 70% dei nuovi contratti nel 2022 sono purtroppo a tempo determinato. Torino diventa anche sempre più vecchia e più vuota", ha detto Lo Bianco. "A breve avremo un'emergenza abitativa, non ci sono risorse per venire incontro agli affitti e alla morosità incolpevole. Questo problema peggiorerà nel prossimo futuro. Un altro grande tema è quello della sanità, dove nel pubblico le liste d'attesa sono sempre più lunghe", ha sottolineato Gabriella Semeraro, segretaria generale della Cgil Torino. "Faremo manifestazioni in tutto il Piemonte, a partire da Acqui Terme con il presidente della Regione Alberto Cirio, ma anche a Novara, Vercelli e Borgosesia", ha aggiunto Gianni Cortese, numero uno della Uil che ha ricordato tra i problemi l'occupazione femminile. (ANSA).