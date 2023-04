Sanità: nuovo day hospital al Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Un day hospital multidisciplinare per i piccoli pazienti che hanno bisogno di cure ma non di un vero e proprio ricovero: è lo spazio inaugurato oggi a Torino all'ospedale infantile Regina Margherita. Sono duecento mq che accolgono due camere con 4 posti letto, una camera di isolamento per i pazienti che hanno avuto un trapianto di organo (cuore, fegato e rene), tre sale mediche, una sala per ecocardiografia, una per ecogastroscopia, due sale d'attesa.

Il progetto, realizzato con il sostegno di Procemsa Group, è stato promosso dalla Fondazione Forma. La struttura, ospitata all'ottavo piano del complesso, è stata concepita per essere a misura di bimbo: le decorazioni sono state realizzate dagli street artist Truly Design sul tema (scelto dal personale sanitario) della montagna e degli animali che la popolano, in linea con il panorama che si può ammirare dalle finestre.

"Siamo grati a Procemsa - dichiara Antonino Aidala, presidente di Forma - per aver sostenuto questo progetto, che ha notevoli vantaggi per l'Ospedale e i ricoverati. I posti letto permettono una riduzione di ricoveri e una diminuzione delle liste d'attesa, mentre la presenza di un'unica equipe infermieristica multispecialistica, con un unico coordinatore, offre maggiore efficienza".

Il day hospital è destinato a cardiologia, cardiochirurgia, gastroenterologia e nefrologia. (ANSA).