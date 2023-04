La figlia del reggimento a Torino con il trasformista Brachetti

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Torna al Teatro Regio di Torino, dopo 29 anni, dal 12 al 23 maggio, con un'anteprima speciale per i giovani il 12 maggio, 'La figlia del Reggimento', la più fortunata opera francese di Donizetti, in un nuovo allestimento coprodotto con il Teatro La Fenice di Venezia, regia immaginifica di Barbie & Doucet, il maestro Evelino Pidò sul podio e la partecipazione straordinaria di Arturo Brachetti nel ruolo della Duchessa di Krackentorp.

Per 'Anteprima Giovani' inizia domani la vendita dei biglietti a 10 euro fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per l'occasione il teatro apre alle 19 per permettere anche un aperitivo e, nel Foyer del Toro, una breve presentazione-spettacolo di Arturo Brachetti mirata a introdurre con il suo esilarante umorismo, motivi e arie contagiose dell'opera. Al termine, 300 under 30 potranno accedere al Foyer del Toro per assistere a 'Contrasti', che ospita Cecilia e Corgiat ovvero l'arpista e cantautrice torinese Cecilia e Corgiat, alias di Giovanni Corgiat Mecio, compositore e produttore italiano di musica elettronica Superbo il cast dell'opera: il soprano Giuliana Gianfaldoni nella parte di Marie, il grande tenore statunitense John Osborn in quella di Tonio; il mezzosoprano Manuela Custer nella parte della marchesa di Berkenfield e il baritono Roberto de Candia in quella di Sulpice. E ovviamente Brachetti, icona del trasformismo internazionale nel ruolo della Duchessa di Krackentorp. (ANSA).