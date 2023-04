Giornata Vittime Amianto, conferiti i Premi Eternot

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 28 APR - Casale Monferrato (Alessandria) ha celebrato, oggi, la Giornata mondiale delle Vittime dell'Amianto. In Comune sono stati conferiti i premi Vivaio Eternot con le piantine di Davidia Involucrata, le stesse all'interno del Parco Eternot - nato nell'area dell'ex stabilimento - dove è stata, inoltre, deposta una corona.

Riconoscimenti all'ex magistrato Raffaele Guariniello, al sindacalista Nicola Pondrano, al Centro regionale amianto ambientale di Arpa Piemonte, a Fuck Cancer Choir, coro alessandrino composto da malati oncologici, familiari e operatori sanitari, costituito nel 2019, e a Carlo e Emanuele Degiacomi di 'Ecofficina', fondatori e direttori per 10 anni del museo 'A come Ambiente' di Torino.

Nel caso di Guarniello, "la gratitudine verso di lui - si legge nella motivazione - va vista nella rivoluzione generale, nella dirompenza del gesto, nell'aver saputo dare voce istituzionale alla rabbia sociale di Casale, di famigliari e vittime". Pondrano, invece, ha seguito le tematiche di lavoratori dello stabilimento Eternit di Cavagnolo; come direttore Inca ha promosso la tutela assicurativa e legale; ha presieduto il Fondo Vittime Amianto Inail. (ANSA).