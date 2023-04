Alstom, campagne per la sicurezza sul lavoro in tutta Italia

(ANSA) - TORINO, 28 APR - In occasione della Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro promossa dall'Ilo - International Labour Organization - Alstom Italia promuove "l'agire consapevole" attraverso una serie di iniziative nei suoi stabilimenti. In programma una campagna sugli incidenti a mani e dita, simulazioni, esercitazioni e interventi dei medici. Obiettivo, "invitare la popolazione aziendale a riflettere sui rischi a cui ci si espone spesso inconsapevolmente, sottolineando l'importanza dell'agire attivamente, prendendosi il giusto tempo per riflettere sui rischi sommersi". La distrazione e la consuetudine sono infatti cause, o concause, di incidenti.

"Questa Giornata - afferma Federica Cordellieri, Ehs Director Alstom Italia - è un'occasione per ribadire l'importanza di un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i nostri dipendenti, e il nostro continuo impegno nel mantenere alta la guardia". (ANSA).