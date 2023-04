Scatola Sonora ad Alessandria, omaggia anche Maria Callas

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 APR - Al via dall'8 maggio, all'Auditorium Pittaluga del Conservatorio di Alessandria, la 24/a edizione di 'Scatola Sonora', festival internazionale di opera e teatro musicale di piccole dimensioni in programma fino al 2 dicembre. E' inserito nel progetto 'Le Stagioni del Vivaldi', con contributo Regione Piemonte, Fondazione Cr; partner Comune. Direttore artistico Luca Valentino. Giugno sarà dedicato alla musica antica; luglio vedrà una prestigiosa collaborazione con il Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano (Siena); a dicembre omaggio a Maria Callas, nel centenario della nascita, ripercorrendo in particolare l'allestimento de l'Armida di Rossini al Maggio Musicale Fiorentino (1952).

"Da ricordare le collaborazioni con la Scuola di Scenografia dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e - rimarca Valentino - con tutte le istituzioni e gli amici che, da oltre un quarto di secolo, rendono possibile e sempre più inclusivo il nostro festival". Da Renato Balduzzi e Giovanni Gioanola, presidente e direttore Conservatorio, il grazie a tutti i protagonisti della manifestazione, "per il lavoro di realizzazione di un calendario complesso, che costituisce un tratto distintivo del Vivaldi. Ci sentiamo parte viva e vitale di questa comunità e siamo lieti di metterci al suo servizio creando bellezza e armonia. L'augurio è che tale armonia si diffonda attraverso un messaggio di speranza e pace". (ANSA).