Riprendono incontri su opere Collezione Cerruti a Rivoli

(ANSA) - TORINO, 27 APR - A un anno di distanza dalla pubblicazione del Catalogo generale della Collezione Cerruti, edito da Umberto Allemandi, riprende il ciclo di conferenze tenute da studiosi d'arte dal titolo L'Esperienza dell'Art, avviato nel 2020 per presentare al pubblico un'opera o un nucleo di opere della collezione di Francesco Federico Cerruti.

Quest'anno gli incontri saranno dedicati a Giovanni Boldini, Felice Casorati, Agnolo Gaddi, Gino De Dominicis, Antonio Fontanesi, e, infine, alla collezione di libri miniati e antichi libri decorati. Ogni appuntamento prevede anche una visita speciale alla Collezione Cerruti.

La Collezione Cerruti, polo del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, aperto al pubblico nel maggio 2019, è una collezione privata di altissimo livello che comprende 300 opere di pittura e scultura, tappeti preziosi, libri antichi, legature di pregio e mobili di celebri ebanisti che spaziano dal medioevo al contemporaneo. Si va dalle opere di Bernardo Daddi e Pontormo a quelle di Renoir, Modigliani, Kandinskij, Klee, Boccioni, Balla e Magritte, per arrivare a Bacon, Burri, Warhol, De Dominicis e Paolini. Frutto della passione di Francesco Federico Cerruti, genovese, nato a Genova, morto a Torino, a 93 anni.

Primo incontro il 25 maggio 2023, con Gianluca Poldi, esperto di analisi scientifiche per lo studio e la conservazione delle opere d'arte, che analizzerà l'opera di Giovanni Boldini, pittore italiano tra Otto e Novecento, amato ritrattista dell'alta società parigina. Gli incontri proseguiranno fino al 23 novembre. (ANSA).