Pininfarina nel settore nautico con De Simoni Yacht Design

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Pininfarina e De Simoni Yacht Design hanno aperto una design boutique sul mare nel cuore di Porto Lotti a La Spezia, integrandosi nel Miglio Blu, realtà di punta per il settore della nautica che include le maggiori eccellenze mondiali. Con l'apertura di questo nuovo spazio, Pininfarina introduce per la prima volta una presenza direttamente sul mare rafforzando la sua offerta di servizi legati al mondo della nautica, oltre a quanto già sviluppato da anni presso la sede di Cambiano (Torino) e i propri team di Miami (Usa) e Shanghai (Cina). Una design boutique concepita non solo per promuovere i servizi di Pininfarina ma anche come luogo d'incontro con clienti, potenziali clienti e partner.

"Per la prima volta Pininfarina apre una design boutique dedicata interamente alla nautica; crediamo infatti fortemente nella crescita di questo settore in cui Pininfarina può esprimere al meglio i suoi valori di bellezza, stile italiano e innovazione" afferma Silvio Pietro Angori, ceo di Pininfarina.

"L'apertura della design boutique sul mare rafforza la partnership tra Pininfarina e De Simoni Yacht Design, portando i due team di lavoro verso nuove opportunità di collaborazione.

Lavorare con Pininfarina è un piacere perché dalla combinazione dei nostri stili e delle nostre esperienze riusciremo a immaginare nuovi scenari per il design nautico." dice Fulvio De Simoni, fondatore di De Simoni Yacht Design.

All'evento sono state esposte alcune delle ultime creazioni di Pininfarina ed è stato possibile assistere a una sessione di "live sketching" con i designer dei due partner. (ANSA).