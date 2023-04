Leggere Egon Schiele, mostra alla Galleria Fornaresio

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Undici litografie dell'unico portfolio autorizzato dagli eredi e realizzato per il centenario della nascita di Egon Schiele nel 1990 dall'editore Siedler in collaborazione con il Dorotheum Museum di Vienna, saranno esposte il 17 allo Studio Fornaresio di Torino, nell'ambito della mostra 'Leggere Egon Schiele', dedicata ad uno degli artisti più amati e controversi del primo Novecento.

Si tratta di litografie dell'artista racchiuse in una cartella, capolavoro di legatoria, facente parte dei 600 esemplari che costituiscono l'unica opera postuma autorizzata dagli eredi di Schiele, realizzata per la grande mostra in Giappone in occasione del centenario della sua nascita.

La mostra torinese vuole essere una sorta di percorso di lettura nella mente del grande artista austriaco morto giovanissimo a 28 anni, mediante l'affiancamento delle opere a stralci di sue lettere, prose e poesie. Con lo scopo di collocarlo nel suo tempo storico e nella corrente artistica di riferimento, l'espressionismo austriaco che trattò senza mezzi di intermediazione la crudezza del sesso e la drammaticità dei tratti del corpo umano, generalmente nudo. Ben lungi dal raffigurare corpi greci classici dalle forme rotonde e perfette soprattutto nel caso femminile, e dall'armonia e proporzionalità nelle parti e dei muscoli, Schiele realizza corpi magri, nervosi, tormentati immersi in un sentire di decadenza.

Corpi che sembrano gridare, offrirsi alla visione dell'altro come per denunciare la difficoltà del vivere e forse anche chiedere aiuto. I suoi quadri sono divenuti iconici in tutto il mondo. (ANSA).