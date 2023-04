L'Accademia dei Folli porta in scena Madame Bovary

(ANSA) - TORINO, 27 APR - L'Accademia dei Folli reinterpreta in chiave moderna Madame Bovary, in scena dal 4 al 7 maggio al Teatro Studio Bunker di Torino. La riduzione teatrale è curata da Emiliano Poddi.

Il romanzo capolavoro di Flaubert, pubblicato nel 1856 a puntate sulla famosa rivista Revue de Paris, narra la storia di Emma Rouault, una giovane ragazza amante della letteratura che sogna una vita da principessa. Tuttavia questa favola non si avvererà mai poiché suo marito Charles Bovary è per lei un uomo mediocre e senza ispirazioni. Per fuggire dal grigio delle sue giornate, si rifugia in un luogo irreale fatto di sogni che la porta a diventare un'adultera.

I Folli hanno messo insieme sullo stesso palco Emma Bovary e il suo alter ego, il personaggio e l'autore. Accanto a loro c'è naturalmente il devoto marito Charles. La situazione però si complica quando sul palco compare un giovane studente di giurisprudenza, tale Léon; per non parlare di quando sulla scena irrompe pure Rodolphe, un ricco proprietario terriero, abile seduttore. Su una scrivania al centro del palco ci sono due boccette di vetro: una contiene inchiostro, l'altra un potente veleno. Flaubert intingerà la penna in entrambe le boccette.

