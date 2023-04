Direzione Antimafia, accordo con il Politecnico di Torino

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Il direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Maurizio Vallone, e il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, hanno stipulato un protocollo d'intesa per svolgere attività congiunte di ricerca, studio e formazione che si concretizzeranno anche attraverso la possibilità, per il personale della Dia, di frequentare specifici insegnamenti dei corsi di studio del Politecnico.

L'accordo, in particolare, prevede mirate forme di collaborazione tra le due Istituzioni in materia di cybersecurity, crittografia, crittoanalisi, tecnologia blockchain e criptovalute anche al fine di incrementare le conoscenze e le competenze degli operatori della Direzione Investigativa Antimafia in tali ambiti per fronteggiare, con sempre maggiore efficacia, le nuove modalità adottate dalla criminalità organizzata per insinuarsi nel tessuto economico-sociale, nonché realizzare mirate strategie ed attività di prevenzione e contrasto a tutela della legalità.

(ANSA).