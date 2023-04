Carabinieri sequestrano ditta puliture metalliche nel Novarese

(ANSA) - NOVARA, 27 APR - Gestione illecita dei rifiuti ed emissioni non autorizzate sono i reati contestati a una ditta di pulitura di metalli di Paruzzaro (Novara), posta sotto sequestro dai carabinieri forestali, con sequestro convalidato dalla Procura di Verbania.

I militari hanno trovato ingenti quantitativi di rifiuti da lavorazioni, in particolare filtri esausti imbevuti di sostanze pericolose, rifiuti liquidi e polveri pericolose. Il titolare non aveva certificati di avvenuto smaltimento dei rifiuti e i macchinari erano senza autorizzazioni provinciali, oltre a produrre fumi. mancava anche la comunicazione al Comune di inizio attività. In corso accertamenti con l'ispettorato del lavoro di Novara sulla presenza di tre stranieri. (ANSA).