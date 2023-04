Alessandria, ambulanze veterinarie per domestici e selvatici

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 APR - Inaugurato ufficialmente, oggi in piazza Zanzi ad Alessandria, il servizio di ambulanze veterinarie promosso da 'A tutta zampa' e sostenuto dall'Associazione Commercianti del quartiere Cristo. Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e a breve anche sulle autostrade, conta attualmente 11 volontari, impegnati nel soccorso ad animali domestici e selvatici (già effettuati interventi su caprioli, tassi, istrici). Entro giugno partiranno i nuovi corsi di formazione per altro personale, con lezioni teoriche e poi tirocinio a Carcare (Savona), dove si trova la sede della Federazione ambulanze veterinarie Italia. Al fianco delle associazioni il Comune e le scuole, per un progetto di sensibilizzazione a partire dai più piccoli. (ANSA).